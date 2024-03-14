Seçime günler kala 5 ile yönelik anketten bomba sonuçlar! Hangi il CHP'den AK Parti'ye geçti?

Kars

Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönelten şirketin aldığı yanıta göre, Kars'ta AK Parti'nin adayı Metin Özad yüzde 23,8 ile birinci, DEM'in adayı Savaş Derman yüzde 21,5 ile ikinci, MHP'nin adayı Ötüken Sener yüzde 19,1 ile üçüncü, CHP'nin adayı Dindar Gültekin yüzde 15,1 ile dördüncü parti oldu.