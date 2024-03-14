Seçime günler kala 5 ile yönelik anketten bomba sonuçlar! Hangi il CHP'den AK Parti'ye geçti?
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Kritik viraja girilen seçim sürecinde araştırma şirketleri anketler yayınlamaya devam ediyor. Son anket ORC Araştırma'dan geldi. 5 ile yönelik yapılan çalışmada sürpriz sonuçlar çıktı.
ORC Araştırma, 7-8 Mart tarihlerinde bin 340 katılımcı ile 5 ilde yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Edirne
ORC Araştırma Şirketi'ne göre, CHP'nin elinde olan Edirne AK Parti'ye geçiyor. AK Parti'nin adayı Belgin İBA, yüzde 30,3 ile birinci sırada yer alırken, CHP'li Gencan Akın yüzde 23,7 ile yarışta üçüncü sırada yer alıyor. Edirne'de ikinci tercih ise yüzde 28,0 ile İYİ Parti'nin adayı Hamdi Sedefçi oluyor.
Kars
Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönelten şirketin aldığı yanıta göre, Kars'ta AK Parti'nin adayı Metin Özad yüzde 23,8 ile birinci, DEM'in adayı Savaş Derman yüzde 21,5 ile ikinci, MHP'nin adayı Ötüken Sener yüzde 19,1 ile üçüncü, CHP'nin adayı Dindar Gültekin yüzde 15,1 ile dördüncü parti oldu.
Elazığ
Elazığ'da da AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 36,1 ile birinci sırada yer alırken, CHP'den Çağlar Duran yüzde 24,6 ile ikinci sırada kaldı. Yeniden Refah'ın adayı Faruk Septioğlu yüzde 11,9 ile üçüncü, MHP'nin adayı Murat Aygen yüzde 11,5 ile dördüncü oldu. Yüzde 7,4 hala kararsızken yüzde 5,5 İYİ Parti'nin adayı Burak Özgül'ü seçti.