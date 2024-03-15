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Durdurulan tırdan 700 kilo at ve eşek eti çıktı! Şüphelinin itirafı mide bulandırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Durdurulan tırdan 700 kilo at ve eşek eti çıktı! Şüphelinin itirafı mide bulandırdı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine nakli yapacak tırı takibe alarak Hendek'teki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İstanbul'da sucuk yapılıp...

Şüpheli C.D'nin (20) ifadesi doğrultusunda, at ve eşek etlerinin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya süreceği tespit edildi.

Ayrıca C.D'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.

Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi sonucunda "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

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