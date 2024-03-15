Survivor All Star'da şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı
Survivor All Star'da yine eleme heyecanı vardı. Ödül oyununda kıyasıya mücadelenin ardından Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek düelloya çıktı. Düello sonunda bir kişi Survivor hayallerine veda etti.
Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren Survivor'da bu defa iddialı bir isim yarışmaya veda etti. Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek arasından yaşanan düelloda kıyasıya mücadele edildi.
Murat Ceylan yarışmacıların ödül olarak et, bulgur pilavı ve çoban salata yiyeceğini açıkladı. Başa baş geçen mücadelenin son sayısını Kırmızı takım alarak 8-7'lik skorla ödülün sahibi oldu.
Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek adada kalmayı garantiledi.
Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek adada kalmayı garantiledi.