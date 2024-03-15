Survivor All Star'da şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı

Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren Survivor'da bu defa iddialı bir isim yarışmaya veda etti. Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek arasından yaşanan düelloda kıyasıya mücadele edildi.