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Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagang bölgesinde 2 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

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TDV'nin Pakistan ekibi, yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içinde sıvı yağ, un, pirinç, mercimek, hurma gibi gıda malzemeleri bulunan 2 bin 500 koli, Talagang bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Pakistan İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve TDV'nin Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan, ​​​​​​​Talaganglı çocuklara şeker ve balon da hediye etti.

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