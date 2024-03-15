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Beyan edilmeyen paralar komşuya kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyan edilmeyen paralar komşuya kaldı

Kapıkule sınır kapısının karşı tarafında bulunan Kaptan Andreevo karakolunun gümrük görevlileri tarafından beyan edilemeyen 160 bin ABD doları ve 25 bin Euro paraya el konuldu.

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Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen bir otobüs kontrol noktasına geldiğinde, kapsamlı bir gümrük incelemesi için seçildi. Türk Vatandaşı idaresindeki aracın yolcu bölmesindeki koltukların üzerindeki el bagajında siyah bir belge kutusu ve içinde Euro ve ABD doları bulunan bir plastik torba bulundu.

Sürücünün kişisel araması sonrasında ceketinin ceplerinde de beyan edilmemiş para birimi bulundu.

Beyan edilmemiş olan 160 bin ABD doları ve 25 bin Euro paraya el konulurken, Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.

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