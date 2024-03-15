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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'un karşısına çıkacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'un karşısına çıkacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle golcü oyuncu Rey Manaj, Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.

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