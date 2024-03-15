Eğitim ve öğretim süresi değişiyor! Yusuf Tekin yeni sistemi duyurdu
MEB Başkanı Yusuf Tekin müfredat tartışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Eğitim-öğretim sürelerinde yapılacak değişiklikler hakkında ayrıntı veren Tekin, "Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’na yakın kaynaklar da Türkiye genelinde yeni bir sisteme gidileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, müfredatta sadeleştirme çalışmalarına ilişkin, "Hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin anlatması gerekenleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanıyalım. Önemli gerekçelerinden biri bu" dedi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim-öğretim sisteminde yapılacak radikal değişikliklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, müfredatın sadeleştirilmesi ve eğitim süreçlerindeki yenilikler hakkında detayları paylaştı.
Eğitim sistemimizde mevcut durumda derslerde ele alınan kazanım sayısının fazlalığı ve haftalık ders saatlerinin yetersizliği gibi konuların, öğrencilerin başarısını olumsuz etkilediğini belirten Tekin, "Öğretmenlerimiz haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor. Bu nedenle, öğrencilerimizin elde ettiği çıktılar beklediğimiz düzeyde değil" dedi. Bakan, bu durumun hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin başarısızlık hissine kapılmasına neden olduğunu ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı sadeleştirme ve ders saatlerini yeniden düzenleme çalışmaları, öğrencilere gereğinden fazla yüklenmemeyi ve öğretmenlerin ders anlatımı için daha elverişli zaman dilimleri oluşturmayı amaçlıyor. Bakan Tekin, "Müfredatla ilgili çalışmalarımızın önemli bir nedeni, öğretmenlerimize öğrencilere anlatmaları gerekenleri en iyi koşullarda aktarabilecekleri zamanı tanımak" şeklinde konuştu.