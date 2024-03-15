Eğitim ve öğretim süresi değişiyor! Yusuf Tekin yeni sistemi duyurdu

Eğitim sistemimizde mevcut durumda derslerde ele alınan kazanım sayısının fazlalığı ve haftalık ders saatlerinin yetersizliği gibi konuların, öğrencilerin başarısını olumsuz etkilediğini belirten Tekin, "Öğretmenlerimiz haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor. Bu nedenle, öğrencilerimizin elde ettiği çıktılar beklediğimiz düzeyde değil" dedi. Bakan, bu durumun hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin başarısızlık hissine kapılmasına neden olduğunu ifade etti.