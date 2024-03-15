BIST 8.879
DOLAR 32,21
EURO 35,09
ALTIN 2.244,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vatandaşın banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı!

Vatandaşın banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alıkoydukları 2 kişinin banka hesabından tehditle 200 bin lira kredi çeken 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Abone ol

Recep Can Ç. (27) ve Doğan P. (29), polise başvurarak gittikleri Yenibey Mahallesi'ndeki kıraathanede 3 kişinin kendilerini zorla alıkoyup tabancayla tehdit ederek banka hesaplarından toplam 200 bin lira kredi kullandığını öne sürdü.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 zanlıyı ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Arama yapılan adreslerden birinde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlılar Volkan T. (38), Metincan Ç. (24) ve Yusuf Y. (26) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden Yusuf Y'nin hesabına aktarıldığı tespit edilen 200 bin liraya da bloke konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan T. ve Metincan Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı
Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'un karşısına çıkacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'un karşısına çıkacak
Annesiyle yurtdışına kaçmıştı! Bu kez ünlü doktor baba ifadeye çağrıldı
Annesiyle yurtdışına kaçmıştı! Bu kez ünlü doktor baba ifadeye çağrıldı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: "PKK güvenlik tehdidi"
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: "PKK güvenlik tehdidi"
İşte futbolda haftanın programı!
İşte futbolda haftanın programı!
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
ABB adayı Turgut Altınok: 31 Mart'tan sonra Ankara'da ücretsiz olacak saat sınırlaması yok
ABB adayı Turgut Altınok: 31 Mart'tan sonra Ankara'da ücretsiz olacak saat sınırlaması yok