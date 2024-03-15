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SPK'dan iki şirkete sermaye onayı

SPK'dan iki şirkete sermaye onayı

SPK, 2 şirketin 3 milyar lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 198 milyon 628 bin lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'nin önde gelen finansal düzenleyici kurumu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede yayımlanan son bülteninde, çeşitli şirketlerin sermaye artırımı başvurularının yanı sıra idari para cezaları ve suç duyurularına ilişkin kararlar alındı.

Kurulun onayladığı başlıca konular arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 3 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret'in 198 milyon 628 bin lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusu ve Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret'in 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu bulunuyor.

Ayrıca, Dap Gayrimenkul Geliştirme'nin toplam satış hasılatı tutarı 1 milyar 29 milyon liraya karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusu da kabul edildi.

SPK, şirketlerin yanı sıra piyasada gerçekleştirilen işlemlere yönelik de denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, Pınar Süt Mamülleri Sanayi ve Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret'e de idari para cezası uygulanması kararı alındı.

SPK'nın aldığı bir diğer önemli karar ise internet aracılığıyla sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulması oldu. Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

SPK
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