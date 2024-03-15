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Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,19 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,5344 oldu.

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için de yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,5344 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,1543'ten 42,7890'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,8'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

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