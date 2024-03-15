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CHP'de ofiste para sayma olayında yeni gelişme! Paraları ofise getiren kim çıktı

CHP'de ofiste para sayma olayında yeni gelişme! Paraları ofise getiren kim çıktı

CHP binasında kameralara yansıyan para sayma görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldı. Özgür Nas ve Can Poyraz, dün ifade verdi. Yapılan soruşturmaların ardından paraları ofise getiren ismin kim olduğu belirlendi.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüleri mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ismi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

İfadeye çağırılan isimlerden CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Bir ayrıntı ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de ifadesinin alınacağı öğrenilirken, soruşturmayla ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayırmadığı Keleş'e savcılık sorgusunda paraların kaynağının neresi olduğu ve ne amaçla getirildiğine ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.

CHP
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