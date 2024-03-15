BIST 8.881
DOLAR 32,21
EURO 35,09
ALTIN 2.244,37
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Space X'in Starship roketi üçüncü test uçuşunda en uzun mesafeyi kat etti

Space X'in Starship roketi üçüncü test uçuşunda en uzun mesafeyi kat etti

ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starship roketi, üçüncü test uçuşunda ilk kez yörüngeye çıktı.

Abone ol

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, Starship roketi Texas eyaletindeki Starbase üssünden yerel saatle 08.25'te başarıyla fırlatıldı.

Fırlatılıştan yaklaşık 3 dakika sonra roketin Super Heavy olarak bilinen birinci kademe güçlendirici kısmı, üst kademe Starship'ten başarılı şekilde ayrılarak Meksika Körfezi'nde denize çakıldı.

Starship'in ikinci kademedeki 6 Raptor motorunun başarıyla çalışarak, rokete yörüngesine çıkaracak gücü vermesiyle Starship ilk kez yörüngeye çıkmayı başardı.

Roketle atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim koptu

Bugüne kadarki en uzun mesafenin katedildiği uçuşun yaklaşık 49'uncu dakikasında, Hint Okyanusu'na inmesi beklenen Starship ile atmosfere yeniden girişi sırasında sinyal bağlantısı kesildi.

Roketin atmosfere girişi sırasında infilak ettiği değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirildi, tutuklandı!
Otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirildi, tutuklandı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
3. kattan düşen bebek hayatını kaybetti
3. kattan düşen bebek hayatını kaybetti
SPK'dan iki şirkete sermaye onayı
SPK'dan iki şirkete sermaye onayı
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı!
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı!
Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı!
Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı!
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor
Beyan edilmeyen paralar komşuya kaldı
Beyan edilmeyen paralar komşuya kaldı
Vatandaşın banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı!
Vatandaşın banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı!
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı
Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı