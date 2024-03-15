BIST 8.879
DOLAR 32,21
EURO 35,09
ALTIN 2.244,60
HABER /  DÜNYA

Hamas’tan yeni teklif! İsrail'den açıklama

Hamas’tan yeni teklif! İsrail'den açıklama

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin ilk aşamada 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli olmak üzere 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılmasını öngören teklifi sundu.

Abone ol

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi dün duyurdu. Teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ileten Hamas, 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkûmların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sundu.

Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Hamas’ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği kaydedilen teklifte, İsrail’in Gazze’den çekilmesine yönelik bir tarih de yer alıyor. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

İsrail: “Gerçekçi olmayan talepler”

Hamas’ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi’nden açıklama geldi. Hamas’ın yeni tekliflerinin “gerçekçi olmayan” temellere dayandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Space X'in Starship roketi üçüncü test uçuşunda en uzun mesafeyi kat etti
Space X'in Starship roketi üçüncü test uçuşunda en uzun mesafeyi kat etti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirildi, tutuklandı!
Otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirildi, tutuklandı!
3. kattan düşen bebek hayatını kaybetti
3. kattan düşen bebek hayatını kaybetti
SPK'dan iki şirkete sermaye onayı
SPK'dan iki şirkete sermaye onayı
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı!
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı!
Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı!
Hazineden 2 milyar avroluk tahvil ihracı!
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor
Beyan edilmeyen paralar komşuya kaldı
Beyan edilmeyen paralar komşuya kaldı
Vatandaşın banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı!
Vatandaşın banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı!
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Depremin üzerinden 13 ay geçti, Kahramanmaraş havadan görüntülendi