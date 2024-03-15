Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesi kullanıldı.
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