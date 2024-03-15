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Tüm Türkiye'de yağış alarmı! Kar, yağmur, ne ararsan var!

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Tüm Türkiye'de yağış alarmı! Kar, yağmur, ne ararsan var!

Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre; Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt geneli yağışlı olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Tüm Türkiye'de yağış alarmı! Kar, yağmur, ne ararsan var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Tüm Türkiye'de yağış alarmı! Kar, yağmur, ne ararsan var!

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Tüm Türkiye'de yağış alarmı! Kar, yağmur, ne ararsan var!

HAVA SICAKLIĞI

Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Tüm Türkiye'de yağış alarmı! Kar, yağmur, ne ararsan var!

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

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