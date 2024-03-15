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Deprem uzmanı uyardı! Türkiye’de fay sayısı 500'ü aştı!

Deprem uzmanı uyardı! Türkiye’de fay sayısı 500'ü aştı!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de beklenen olası depremleri hatırlatarak 1990'lı yılların başında 150 olan fay sayısının 500'ün üzerine çıktığını duyurdu.

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatarak ‘Ülkenin tamamında deprem üretecek faylar var’ dedi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yeni fay haritasını güncellemişti. O haritaya göre ise 1990'lı yılların başında 150 olan fay sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Bu durumu hatırlatan çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda bile hareketli 500’e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi.

Deprem Uzmanı Ersoy, fay haritasına göre İstanbul depreminin tarihi tam olarak bilinmese de en kötü senaryoyu tekrar yineledi.

“Türkiye’de şu anda 5.5 tan büyük deprem oluşturabilir, fay sayısı 500'e yakın. Bu sayı giderek artıyor. Gelecekte bu faylar üzerinde yeni depremler görebiliriz. Üzerinde yaşadığımız yerleşim yerlerini bu faya göre düzenlememiz gerekiyor, çünkü deprem üretecekler. Önümüzde bir İstanbul çevresinde Marmara Denizi'nin içerisinde üzerinde 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Marmara ve başta İstanbul olmak üzere çok etkileyecektir. Bunun ekonomik ve can kayıpları açısından önemi büyük” sözlerini kullandı.

Ersoy, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak yapılması gerekenleri sıralayarak, “Hızla yıkılacak bir binanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması adına kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm binaları yenileme projesi değil, depreme karşı binaları güçlendirme projesidir. Vatandaşla müteahhit arasında devletin hakemlik görevi yapması gerekir” ifadelerini kullandı.

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