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Bolu'da okulda görünmez kaza: 2 öğrenci yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da okulda görünmez kaza: 2 öğrenci yaralı

BOLU'da okul bahçesindeki demir parmaklıkların kırılması üzerine su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı.

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İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulunun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.

Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 3 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.

Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su kanalına düşen M.A.A. (14) ve B.D'yi (14) kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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