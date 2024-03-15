Nevşin Mengü'nün DEM Parti çarpıtması AK Parti Bala adayı Ahmet Buran'dan açıklama geldi

AK Parti Bala adayı Ahmet Buran'ın Bala'da DEM Parti'yle anlaştığı gibi gösteren Nevşin Mengü'nün paşlaşımı üzerine Buran açıklama yaptı. "Biz görüştük onlarla. Bize verecekler" ifadesiyle ilgili DEM Parti'ye oy veren Kürtleri kastettiğini söyleyen Buran, "Bizim hiç bir şekilde kendilerinin de açıkladığı gibi DEM Parti ile en ufak bir irtibatımız ve görüşmemiz olmamıştır." dedi.

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AK Parti Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran, yerel basına verdiği bir röportaj öncesi söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaştığı videoda sunucunun, “Yenimahalle, Polatlı, Bala’da bu konuya girelim mi?” sorusuna yanıt veren Bala, şu yanıtı verdi:

“Yok; gerek yok. Bir de onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler.”

Sunucunun "bu konuya girelim mi?” sorusunu Mengü, “DEM Parti’yi soralım mı” diye çevirdi

Mengü, videoyu "AK Parti Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’dan, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya: “O konuya girmeyelim. Biz görüştük onlarla. Bize verecekler.” diye paylaştı.

"DEM Parti'ye oy veren Kürt’ler hakkında söyledim"

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Buran, bunu DEM Partililer için değil ilçedeki, DEM Parti'ye oy veren Kürt’ler hakkında söylediğini ifade etti.

Buran’ın X hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Bugün bir televizyon kanalında program öncesinde gerçekleştirdiğimiz özel bir sohbet sırasında ortaya çıkan ifadelerim, sosyal medyaya tamamen yanlış şekilde yansıtılmış ve kasıtlı olarak çarpıtılmıştır.

Yayın öncesi, Bala'da DEM Parti'ye oy veren vatandaşlarımızla yaptığımız bir görüşme hakkında bilgi verdim. Kimseyi incitmemek adına konuya girmemek niyetinde olsam da Kürt vatandaşlarımızın da desteğiyle belediye başkanı seçilmiş bir kişi olarak olarak hangi parti olursa olsun Kürt kardeşlerimizin Bala özelinde bizi desteklediklerini ve bize oy vereceklerini, büyükşehirde ise durumu bilemediğimi ihsas ettim.

Bizim hiç bir şekilde kendilerinin de açıkladığı gibi DEM Parti ile en ufak bir irtibatımız ve görüşmemiz olmamıştır.

Ben Bala'mızda Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel örneklerini veren ve herkesin desteklediği bir belediyeyi temsil etmenin gururuyla şahsıma verilen oylara ve güvene teşekkür ediyor ve hiçbir fitnenin Kürt kardeşlerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğimi belirtmek istiyorum.

Türk, Kürt kardeştir. Ayrım yapan hain ve kalleştir düsturuyla durmadan yola devam ediyoruz. Doğru bilgilendirme ve yanlış anlamaların düzeltilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.”