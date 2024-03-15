Türkiye'de tam 193 çeşit peynir üretiliyor!

Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de 193 çeşit peynir üretildiğini söyledi.

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Prof. Dr. Artık, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Edirne Peynir Paneli: Sürdürülebilir Üretimden Pazarlamaya Stratejik Adımlar" panelinde, Türkiye'nin süt üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de geçen yıl 24,2 milyon ton inek sütü üretildiğini belirten Artık, üretilen sütün yaklaşık yüzde 50'sinin sanayide işlendiğini dile getirdi.

Türk insanının süt ve süt ürünlerini yaygın şekilde tükettiğini anlatan Artık, "Dünyada içme sütüne göre sınıflandırma yapılıyor. Ona göre biz az süt tüketen ülkeler sırasındayız. Ancak biz sütün yanı sıra yoğurt, peynir, ayran ve kefiri bol tüketiriz. Türkiye'de yıllık kişi başı 276 kilogram süt ve süt ürünü tüketiliyor. Ülkemizde yılda kişi başı 39,7 kilogram içme sütü, 17,5 kilogram peynir, 29,5 kilogram yoğurt ve 2,2 kilogram tereyağı tüketimi var." dedi.

Prof. Dr. Artık, Türkiye'nin peynir çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de farklı aromalara sahip lezzetli peynirlerin bulunduğunu aktaran Artık, "Türkiye'de 193 peynir çeşidi bulunmakta. Coğrafi işaret alma potansiyeli yüksek olan bu peynirlerin çoğu kırsal bölgelerde ihtiyacı karşılayacak miktarlarda geleneksel olarak üretilir. Bazıları ise ülke çapında üne sahip olup katma değere dönüştürülmüştür." diye konuştu.

Artık, Türkiye'nin yaklaşık 370 milyon dolarlık süt ürünü ihraç ederken 84 milyon dolarlık da süt ürünü ithal ettiğini dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne peynirinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için bilimsel çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Tabakoğlu, üniversitede Peynir Araştırma Laboratuvarı kurulması için çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de kaydetti.