BIST 8.830
DOLAR 32,22
EURO 35,13
ALTIN 2.238,60
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Abone ol

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimine son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain katıldı. Seri başı takımın olmadığı kura çekimini bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel gerçekleştirdi.

Organizasyonda çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan tarihlerinde, rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı finallerde ilk karşılaşmalar 30 Nisan-1 Mayıs, ikinci maçlar da 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarı final maç programı, çeyrek final rövanş maçlarının ardından 18 Nisan’da açıklanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunun finali, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona
Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Survivor All Star'da şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı
Foto Galeri Survivor All Star'da şaşırtan veda! İddialı isim elendi, sosyal medya yıkıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bizim Toptan 2022 Yılı Faaliyet Raporu ile LACP'den 3 ödül aldı
Bizim Toptan 2022 Yılı Faaliyet Raporu ile LACP'den 3 ödül aldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Erken rezervasyonda Almanların tercihi Antalya oldu
Erken rezervasyonda Almanların tercihi Antalya oldu
Hepsiburada, Kadınları Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalarını Birleşmiş Milletler CSW68’de Anlattı
Hepsiburada, Kadınları Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalarını Birleşmiş Milletler CSW68’de Anlattı
Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için ipuçları
Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için ipuçları
Boşanma davası öncesi dehşet saçtı!
Boşanma davası öncesi dehşet saçtı!
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Bakan Şimşek duyurdu: 'Ülke tarihinin en yüksek tutarı'
Bakan Şimşek duyurdu: 'Ülke tarihinin en yüksek tutarı'
Mansur Yavaş diyabetli öğrenciler için harekete geçti
Mansur Yavaş diyabetli öğrenciler için harekete geçti
İstanbul'da gece denize düşen otomobil çıkartıldı
İstanbul'da gece denize düşen otomobil çıkartıldı
"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek
"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek