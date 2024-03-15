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Canan Karatay'dan sınır dışı edin çağrısı vücudunuzda zehirli gaz biriktiriyor

Canan Karatay'dan sınır dışı edin çağrısı vücudunuzda zehirli gaz biriktiriyor

Canan Karatay, ithal olan kuruyemişler hakkında uyardı. Karatay, İthal kuruyemişlerin üzerlerine zehirli gaz sıktıklarını ve vücudun bu metal gazlarla dolduğunu söyledi.

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Beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Kalp ve İç Hastalıkları profesörü Canan Karatay, bu kez ithal kuruyemişlerle ilgili uyarılarda bulundu. 

Canan Karatay, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirilmesi için katıldığı bir televizyon programında yurt dışından gelen bazı kuruyemişlerin zehirli gazla dolu olduğunu iddia etti.

Canan Karatay, bir an evvel o kuruyemişlerin sınır dışı edilmesini ve tüketilmemesi konusunda uyardı. 

Karatay, yurt dışından gelen bazı kuruyemişlerin üzerlerine ağır metal içeren gaz sıkıldığını bu yüzden uzun süre çürümesinin engellediğini iddia etti.

Kaju ve Brezilya cevizi

Canan Karatay, günümüzde popüler olan Kaju ve Brezilya Cevizinin bu kuruyemişlerin başı çektiğini ifade etti.

Sağlıklı olmadıklarını söyleyen Karatay, kuruyemişin de tıpkı meyve ve sebze gibi mevsiminde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Faydalarını elde etmek için bu besinlerin mevsimleri dışında tüketilmesinin vücutta ciddi gaz birikmesine neden olduğunu da işaret etti. 

Her sağlıklı diye tüketilen bu kuruyemişlerin vücuttaki komplikasyonlarından bahseden Karatay, kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların gelişimini durduran ve hamilelerde ise bebeğin kemik gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yerli kuruyemişler sağlıklı

Yerli kuruyemişlere işaret ederek bunların tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Özellikle ceviz, fındık ve kuru üzüm tavsiye etti. Canan Karatay, yurt dışında gelen hiç bir besini bir kere bile yemediğini de itiraf etti.

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