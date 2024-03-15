Sivassporlu Rey Manaj'a milli takım daveti

Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın Şili ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Golcü futbolcumuz Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi. Tebrikler Rey Manaj" ifadeleri kullanıldı.