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Fatih Erbakan'dan iddialı çıkış: Önce 31 Mart'ta arkasından 2028'de...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih Erbakan'dan iddialı çıkış: Önce 31 Mart'ta arkasından 2028'de...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028’de iktidara taşıyacağız” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli programlar ve ziyaretler için Rize’ye geldi.  Erbakan, Şeyh Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

"Meydanlar, anketler bunu söylüyor"

Erbakan yaptığı konuşmada, “Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Yeniden Refah Partimiz, Türkiye genelinde sandıkları patlatacak. Meydanlar, anketler ve milletimiz bunu söylüyor. Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı bunu söylüyor. 260 binden 475 bine 6 ay içerisinde geldi. 6 ayda yüzde 85 büyüme oranı demektir. Bu sonuçlar Yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline getirmiştir.

Bütün anketçiler, siyaset bilimciler, hatta rakip siyasi partideki siyasetçiler, sosyologlar hepsi hep bir ağızdan diyorlar ki 'Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak.' Bunu Türkiye'nin her köşesinde görüyoruz. Üye sayılarımızdaki patlamadan görüyoruz.

"Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028’de iktidara taşıyacağız"

475 bin üye sayısına çıktık. İnşallah seçime kadar 500 bini geçmiş olacağız. Seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Yeniden Refah Partimizi önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028’de iktidara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

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