Muğla, Aydın ve Denizli’de her gün 6 bin üniversiteliye iftar yemeği

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Aydın, Denizli ve Muğla illerinde toplamda Ramazan ayı boyunca her gün 6 bin kişilik iftar programı yapılıyor.

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İlk iftar programı Ramazan ayının ilk günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile başladı. Ramazan ayı boyunca Aydın’da günde 3 bin öğrencinin faydalanacağı iftar programlarına Aydın Valisi Yakup Canbolat katıldı ve ilk iftarını öğrenciler ile birlikte yaptı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde Muğla Üniversitesinde günde 2 bin öğrencinin Ramazan ayı boyunca yararlanacağı iftar programına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık iftarını öğrencilerle birlikte yaptı. Vali Akbıyık ile birlikte Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Ahmet Uzun ve Muğla SGK İl Müdürü Özkan Arslan katıldı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Denizli ilinde de PASVAK ve Ahmet Pakel Vakfı işbirliği ile Ramazan ayı boyunca Bin kişilik iftar programları Ramazan ayı boyunca devam edecek.