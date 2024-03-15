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Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ömür'e gözyaşlarıyla veda

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ömür'e gözyaşlarıyla veda

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür, memleketi Denizli’de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Nazilli Uzun Çarşı’da dün sabah bir çamaşırcıda meydana gelen olayda; 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Arslan’ın çalıştığı iş yerine gelip sırt çantasından çıkardığı silahla genç kızı kovaladı. Genç kızı silahla vurarak öldüren İbrahim Olece, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Duvağı tabutunun üzerine örtüldü

Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömür Arslan’ın cenazesi baba ocağı Denizli’de Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

Arslan için bugün Cuma namazı sonrası Asri Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.

Ailenin gözyaşlarına hakim olmadığı törende kılınan cenaze namazının ardından aslen Çameli ilçesinde olan Ömür Arslan’ın cenazesi, Gümüşler Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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