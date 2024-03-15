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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde başladı.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan takımı Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin olası yarı finaldeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İlk maç deplasmanda, rövanş İstanbul'da oynanacak.

Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

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