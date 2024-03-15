CHP neden işimiz gücümüz Bursa diyemiyor? Alinur Aktaş yeni bir hırsızlığa karşı bakın ne yapmış
AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimlere sayılı günler kala gazeteci Hadi Özıışk'a önemli açıklamalarda bulundu.Abone ol
Türkiye tarihi bir yerel seçime doğru geri sayıma devam ediyor. Tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da müthiş bir yarış var.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'le kıran kırana yarışıyor.
AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hadi Özışık'ın konuğu olarak Bursa'daki son durumu canlı yayında anlattı.