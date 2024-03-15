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Marmaris Campus Cup yat yarışları başladı

Marmaris Campus Cup yat yarışları başladı

Bu yıl 16'ıncı kez düzenlenen üniversitelerin yelken kulüplerinin katıldığı Campus Cup Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı. Marmaris Uluslarası Yat Kulübü'nün (MIYC) düzenlediği yarışlara 13 üniversiteden 18 tekne ve 200 e yakın sporcu katılım sağlıyor.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliği ile gerçekleşen Campus Cup Yat Yarışları 15-16-17 Mart tarihlerinde devam edecek. Bugün sabah yarışa başlayan, yelkenli yatlar kullanan üniversiteli gençler, Marmaris Körfez içi ve İçmeler açıklarında rüzgar ile yelkenlerini doldurup dereceye girmek için mücadele etti.

MIYC Yöneyim Kurulu Başkanı Zafer Öznur yaptığı açıklamada, ‘’16 yıldır üniversiteli gençlerimizin yelken ile tanışması ve gençlere deniz sevgisinin aşılanması amacı ile bu organizasyonu düzenlemekteyiz. Gençlerimizin denize ve yelkene olan ilgisi bizlere gurur vermektedir’ dedi.

Campus Cup’ın Açılış Töreni, 15 Mart Cuma akşamı saat 19.00’da Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Bahçesi’nde düzenlenecek. 16 Mart Cumartesi akşamı kulüp bahçesinde saat 19.00’da tüm üniversite ekiplerinin katılımıyla “Yarış Yemeği” gerçekleşecek.

Yatların kategorilerine göre IRC 0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yapılan yarışların dereceye girenleri 17 Mart Pazar günü yarış bitiminden sonra kulüp bahçesindeki “Ödül Töreni” ile kupalarını almaya hak kazanacak.

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