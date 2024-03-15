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Dünyanın gözü önünde İsrail'den skandal hamle!

Dünyanın gözü önünde İsrail'den skandal hamle!

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimine ilişkin teklifi gündemdeyken toplandı. Netanyahu'nun ekibi Refah operasyonunun onaylandığını duyurdu.

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İsrail Savaş Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı.

Netanyahu, toplantıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik askeri operasyon planlarını onayladı.

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtildi.

Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." denildi.

İsrail, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes müzakerelerine devam etmeküzere Katar'a bir heyet gönderecek.

Operasyon kararı, ABD ve Mısır da dahil olmak üzere uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarını hiçe sayıyor.

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