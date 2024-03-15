BIST 8.829
DOLAR 32,08
EURO 34,95
ALTIN 2.224,62
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Abone ol

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramada 319 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A.  ve İ.K. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan: Gazze artık yerle bir edilmiş durumda
Bakan Fidan: Gazze artık yerle bir edilmiş durumda
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Vladimir Putin: Ukrayna sivillere saldırarak seçimi etkilemeye çalışıyor
Vladimir Putin: Ukrayna sivillere saldırarak seçimi etkilemeye çalışıyor
Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni müjdeler için Mersin'de
Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni müjdeler için Mersin'de
Nisan ayı maçları Fenerbahçe'yi çok zorlayacak
Nisan ayı maçları Fenerbahçe'yi çok zorlayacak
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine cevap
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine cevap
BM'den son dakika İslamofobi kararı! Resmen kabul edildi
BM'den son dakika İslamofobi kararı! Resmen kabul edildi
İsrail'e F-35 parçaları tedarik etmek için uğraşıyorlar
İsrail'e F-35 parçaları tedarik etmek için uğraşıyorlar
Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir
Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir
Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Fatih Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
Dünyanın gözü önünde İsrail'den skandal hamle!
Dünyanın gözü önünde İsrail'den skandal hamle!
Alman turist sayısında 4 milyon hedeflendi
Alman turist sayısında 4 milyon hedeflendi