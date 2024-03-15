İstanbul derbisi nefesleri kesti! 3 puanı 90+7'de aldılar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Pendikspor sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Pendikspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 29'a yükseltirken İstanbulspor 13 puanda kaldı.
Gelecek hafta İstanbulspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Pendikspor ise deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.
Siltaş Yapı Pendikspor: 1 - İstanbulspor: 0
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 63 Erdem Özgenç), Murat Akça (Dk. 82 Berkay Sülüngöz), Alpaslan Öztürk, Sequeira (Dk. 82 Emre Taşdemir), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 67 Çekiçi), Gökcan Kaya (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney (Dk. 62 Eslem Öztürk), Ali Yaşar (Dk. 88 Coly), Sambissa, Jackson (Dk. 62 Özcan Şahan), Mendy
Gol: Dk. 90+7 Halil Akbunar (Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Vorobjovas (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Loshaj, Dk. 86 Özcan Şahan, Dk. 90+3 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Coly (İstanbulspor), Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)