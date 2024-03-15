Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatik Karagümrük sahasında Konyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Konyaspor'un golünü 43. dakikada Ndao kaydederken Fatih Karagümrük'ün golünü 85. dakikada Güven Yalçın attı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33'e, Fatih Karagümrük ise 30'a yükseltti.
Gelecek hafta Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük de deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - TÜMOSAN Konyaspor: 1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Dk. 46 Bertolacci), Kourbelis, Can Keleş (Dk. 58 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 46 Mendes)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Dk. 88 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Sambou), Moreno (Dk. 70 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 70 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 43 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 61 Kourbelis, Dk. 90+3 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)