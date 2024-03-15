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Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı

Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatik Karagümrük sahasında Konyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Konyaspor'un golünü 43. dakikada Ndao kaydederken Fatih Karagümrük'ün golünü 85. dakikada Güven Yalçın attı. 

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33'e, Fatih Karagümrük ise 30'a yükseltti. 

Gelecek hafta Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük de deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - TÜMOSAN Konyaspor: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Dk. 46 Bertolacci), Kourbelis, Can Keleş (Dk. 58 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 46 Mendes)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Dk. 88 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Sambou), Moreno (Dk. 70 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 70 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 43 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 61 Kourbelis, Dk. 90+3 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)

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