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Milli Muharip Uçak KAAN 2028'de envantere giriyor

Milli Muharip Uçak KAAN 2028'de envantere giriyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'nin envanterine gireceğini açıkladı.

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Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye bir hedefine daha ulaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. Ve KAAN, gökyüzüyle buluştu.

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, büyük takdir topladı.

Dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bir müjde daha geldi.

Tarih belli oldu: 2028'de envantere giriyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ne zaman teslim edileceğini duyurdu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Kotil, 20 adet milli muharip uçak KAAN'ın 2028'de envantere gireceğini açıkladı.

"Eurofighter ve Rafale'den daha iyi olacak"

Kotil, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için 2028 önemli. 20 adet KAAN, 2028'de Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Test ediyoruz şu an. Eurofighter ve Rafale'den daha iyi olacak bu uçaklar.

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