Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ne demek hatırlamıyorsun?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Akit TV'ye konuk oldu. 2019'dan bu yana İBB'de yaşanan skandalları ve yapılmayan vaatleri anlatan Kurum, İmamoğlu'nun "yetersiz" olduğunu vurguladı.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun heybesinin boş olduğunu ve gerçek yerine algı ile siyasette kalmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O kayağa gittiğinde biz Elazığ'ın sokaklarında depremzede vatandaşlarımızla beraber üzülüp mücadele ediyorduk. O zoom toplantıları üzerinden CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun temelini attık.

"İŞ YAPMAZSANIZ NE YAPARSINIZ?"

İş yapmazsanız, dertlenmezseniz İstanbul'un sorunlarına ilişkin çözüm ortaya koymazsanız, ne yaparsınız? Algı, algı, algı. Deprem algıyla yürütülmez. Ulaşım algıyla çözülmez. İstanbul'un sorunlarına algıyla çözüm bulunamaz.

"ONA TALİMAT VERENLER VAR"

Heybesi boş. Ona talimat verenler var. O talimat çerçevesinde ne söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor. Onun dışında bir şey yok. Sıfır. İş yapmamış, eser üretmemiş...

"NE DEMEK HATIRLAMIYORUM"

'Ben konut vaadimi hatırlamıyorum' diyor ya. Ne demek hatırlamıyorsun. Bir aç bak. Beyannamende var, vaadinde var. O yüzde bunların ne dediğinin bizim nezdimizde bir karşılığı yok, vatandaşın nezdinde de bir karşılığı yok."