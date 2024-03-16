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Anadolu Efes 18 sayı geriden geldi ama sonunu getiremedi

Anadolu Efes 18 sayı geriden geldi ama sonunu getiremedi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 84-80 yenildi. Bir ara 18 sayı geriye düşen Efes, bitime 28 saniye kala farkı 1'e indirmesine rağmen maçın sonunda 4 sayı farkla mağlup oldu.

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Villeurbanne şehrinde yapılan mücadeleyi ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdü. Düşük tempoda ve hücum yüzdesiyle mücadele eden Anadolu Efes, dördüncü çeyreğin başında 18 sayı (70-52) geri düştü. Oyuna hükmetmemesine rağmen rakibinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, bitime 1 dakika 45 saniye kala farkı 4 sayıya (79-75) indirdi. Anadolu Efes, kurduğu baskıyla bitime 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 81-80.

Maçı bırakmayan ASVEL, Lee'nin 3 sayılık basketiyle bitime 4 saniye kalan skoru 84-80 yaptı. Kalan kısa sürede istediği hücumu yapamayan Anadolu Efes, sahadan yenik ayrıldı.

Fırsatı tepti

Lacivert-beyazlı ekip, play-in yolunda doğrudan rakipleri Valencia Basket, Partizan ve EA7 Emporio Armani'nin kaybettiği haftada fırsat tepti.

THY Avrupa Ligi'nde 18 takım arasında 17. sırada yer alan ve hiçbir iddiası bulunmayan LDLC ASVEL'e mağlup olan Anadolu Efes, 12 galibiyette kaldı.

Fransız ekibi ise 7. galibiyetini aldı.

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