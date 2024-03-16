Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş tarafından batırıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi batmıştır ve batırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi özel bir şirket olsa batmıştı. Mansur Yavaş Ankara'yı geriye götürmüştür" dedi.

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Mustafa Pala'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Akşam Baskısı Özel' programında, Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet ve Gazeteci Zafer Şahin'in sorularını cevapladı.

Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Tabi mal varlığımızı Belediye Başkanı seçilmemizle birlikte veriyoruz. Vermek zorundayız. 3628 sayılı yasaya göre 0 ve 5 olan sonu mal varlığınızı veriyorsunuz. Bu arada bir mal varlığı elde ediyorsanız onu da 1 ay içinde bildirmeniz lazım.

'Belediye başkanı seçildiğimde bütün mal varlığımı beyan ettim'

Dolayısıyla hizmeti olmayanlar, Ankara'ya eseri olmayanlar, vizyonu olmayanlar, vatandaşa bir şey söyleyecek sözü olmayanlar tutturdular mal varlığı diye. Kaldı ki bizim mal varlığı Allah mekanı cennet olsun babamızdan, dedemizden, büyük dedemizden. Ben dördüncü kuşağım ailede, çocuklarda beşinci kuşak. Dolayısıyla babanın ve dedelerinde devletle bir işi olmamıştır. Benim bir ara karayollarında yaptığım bir iş vardı.

Bunların hepsi 1994 yılı öncesi. Belediye Başkanı seçildiğimde bütün ne varsa mal varlığım beyan ettim.

'Siyaset ve ticareti birbirine katarsanız bu çorba olur'

Şöyle söyledim siyaset ve ticareti birbirine katarsanız bu çorba olur. Ayırt etmek lazım. Ne derlerse desinler ama beytülmaldan bir leblebi aldı demesinler. Çünkü buyuruyor ki Peygamber efendimiz, "Beytülmaldan eski bir hırka aşıran cennet yüzü göremez" bizim düsturumuz hep bu oldu. Beytülmalı hep koruduk hep himaye ettik. Talimatla iş yapmam.

'Benim hanımım, çocuklarım 20 yıldır makam aracına binmemiştir'

Bir de 1994 öncesi tapu kayıtlarına bakmak lazım. Yani Belediye Başkanı seçilmeden önce neyi vardı Başkan olduktan sonra neyi vardı buna bakmak lazım. Hatta yakınlarına, bütün aileye, en yakınında olanların mal varlığına bakmak lazım. Dolayısıyla birkaç gündür bir tas suda fırtına kopartıyorlar sanki yangından mal kaçırıyormuşuz gibi. Biz kendimizden eminiz. Altınok 20 yıl görev yaptı. Benim hanımım, çocuklarım 20 yıldır makam aracına binmemiştir. Binenlere bir şey demiyorum saygı duyuyorum. Diğer taraftan da 20 yıldır görev yaptım belediyeden ne otobüs, ne uçak, ne yol, ne seyahat, ne de aldığım bir kuruş para yoktur. Batmış bir belediye almışız, gayrimenkul zengini bir belediye bırakmışız. Çok borçlu bir belediye almışız, kasasında para olan, rekor yatırımlar yapmış bir belediye bırakmışız.

Dolayısıyla bunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2, 2,5 milyar para harcıyor. Bunun kaynağı nereden?

Yavaş döneminde yardımlar yüzde 8'den, yüzde 4'düştü

AK Parti döneminde, Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 8'e yardımlara gidiyordu. Bunların hepsi elimizde. Yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Bir kere yardım yapıyorum lafı ayıptır. Yardımlar, sosyal destekler bir proje değildir. Biz bunu yıllardır, yapıyoruz. Ne reklamını yaptık, ne duvarlara yazdık. Bir vatandaşımıza destekte bulunurken, bir kare fotoğraf bile yoktur.

"Yavaş bir şirketin başında olsaydı 5 yılın sonunda bu şirket batmıştı"

Şu anki tabloya baktığımız zaman tam bir panik var. Eseri yok, hizmeti yok, projesi yok, projesi olmayan bir belediye başkanı. Daha doğrusu Sayın Yavaş'ı bir şirketin başına getirseydiniz tablo şuydu. 5 yılın sonunda bu şirket batmıştı. 300 milyar bütçe ortada yok. Büyükşehir'in şu an 20 milyar borcu var. Soruyorum iş adamlarının olduğu toplantılarda, Ankara'da borçlandığı kadar bir iş görüyor musunuz. Varsa bana söyleyin diyorum. Para yok ortada, demek ki kayıp kaçak çok fazla. Çalmayan daha çok hizmet yapar. Büyükşehir'de çok kayıp var, Büyükşehir Belediyesi batmıştır ve batırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi özel bir şirket olsa batmıştı. Büyükşehir Belediye başkanı Ankara'yı geriye götürmüştür.