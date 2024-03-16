Kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı değişti

Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4.42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ait politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.
Ancak, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımlarına devam ediyor.
Bu kapsamda kredilerden sonra bir düzenleme de kredi kartlarına geldi. Kredi kartlarının faiz oranlarında değişiklik yapıldı.
Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kredi kartı nakit avans faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.
Kredili mevduat hesabı faizi ise yüzde 5 oldu.