Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union SG'yi ağırlayan Fenerbahçe'de, maçın son anlarında Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşamıştı. 29 yaşındaki oyuncunun, ligde oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.Abone ol
Süper Lig devi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sarı-lacivertlilerde, son oynanan karşılaşmada sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin, Saint-Gilliose maçına sonradan oyuna giren ve sakatlanan Mert Hakan Yandaş'dan kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre Yandaş'ın, Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Yıllardır formasını giydiği sarı-lacivertli takımda bu sezon toplamda 23 maça çıkan deneyimli futbolcu 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.