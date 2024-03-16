BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da parkta dehşet! Gencin bacakları ampute edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da parkta dehşet! Gencin bacakları ampute edildi

ÇORUM'da kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi.

Abone ol

Olay Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Can T. (30) park içerisinde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Parktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Bacaklarından vurularak ağır yaralanan Ali Can T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pamukova'da kendisini taciz eden adamı çevire çevire dövdü çevredekiler elinde aldı
Foto Galeri Pamukova'da kendisini taciz eden adamı çevire çevire dövdü çevredekiler elinde aldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yabancı uyruklu şahıs kaldığı iş yerinde yanarak can verdi
Yabancı uyruklu şahıs kaldığı iş yerinde yanarak can verdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Oğlu ve eski eşi ABD'ye kaçmıştı baba Bülent Cihantimur yazılı açıklama yaptı: Araçın şarjı bitti
Oğlu ve eski eşi ABD'ye kaçmıştı baba Bülent Cihantimur yazılı açıklama yaptı: Araçın şarjı bitti
Japonya, Gazze'ye insani yardım koridoruna katılacak
Japonya, Gazze'ye insani yardım koridoruna katılacak
İran'da yasadışı bahis oynatan ve Türkiye'de para aklamaya çalışan örgüt lideri yakalandı
İran'da yasadışı bahis oynatan ve Türkiye'de para aklamaya çalışan örgüt lideri yakalandı
Dur ihtarına uymayan araçta 6 kaçak göçmen yakalandı!
Dur ihtarına uymayan araçta 6 kaçak göçmen yakalandı!
Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Fas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
Murat Kurum İstanbul anketinde kritik puan farkını açıkladı 4 parti seçmenine seslendi
Murat Kurum İstanbul anketinde kritik puan farkını açıkladı 4 parti seçmenine seslendi
Anadolu Efes 18 sayı geriden geldi ama sonunu getiremedi
Anadolu Efes 18 sayı geriden geldi ama sonunu getiremedi
Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş tarafından batırıldı
Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş tarafından batırıldı
Kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı değişti
Kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı değişti
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ne demek hatırlamıyorsun?
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ne demek hatırlamıyorsun?