Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilerden bahsetmeyi sürdüreceğini belirterek, "Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Cumhurbaşkanı olarak her şey elinizde. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun ama yapmıyorsan, emeklinin maaşını artırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim." dedi.

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Akşener, partisinin il başkanlığınca Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuştu.

Akşener, Türkiye'ye nefes aldırmak için kendilerinden vazgeçtiklerini ifade etti.

Kazandırdıklarını, kazanmamayı tercih ettiklerini vurgulayan Akşener, "Ülkemiz bu kazançlar üzerine bu ucube sistemden kurtulur zannettik ama sonra anladık ki meğer bu tahterevalli kavgasından herkes memnunmuş. Bir taraf diyor ki 'Bize oy verin, aksi takdirde Tayyip Erdoğan kalır.' Öbür taraf diyor ki 'Bize oy verin, DEM'liler gelir.' Şimdi böyle bir durumda seçmenin konuşulmadığı, milletin derdinin konuşulmadığı, Bursa'nın derdinin konuşulmadığı seçimler olur ve sonuçta bu millet çırak çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, televizyonda izlediği bir programdaki ekonomistin, kendisinin hiç ekonomiden bahsetmediğini, sürekli emeklilerin durumunu dile getirdiğini söylediğini aktardı.

Emeklilerden bahsetmeyi sürdüreceğini bildiren Akşener, "Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Cumhurbaşkanı olarak her şey elinizde. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun ama yapmıyorsan, emeklinin maaşını artırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu da 17 ilçedeki arkadaşlarıyla Bursa için zor, cesur kararları alabilmek için aday olduklarını belirtti.

İftar programına, İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Akşener, iftar öncesi Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya ve Gemlik Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz'a destek istedi.