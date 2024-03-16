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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Güngören halkı ne istiyor? CHP belediye başkan adayı Yüksel Yalçın'dan iddialı açıklamalar

CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın, ilçenin sorunlarını, seçilmesi halinde yapacaklarını gazeteci Hadi Özışık'ın programında anlattı.

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Yerel seçimlerde en çok İstanbul, Ankara ve İzmir konuşuluyor ancak ilçelerde de durum farklı değil. Güngören ses getiren ilçelerden bir tanesi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Güngören Belediye Başkan Adayı olarak Yüksel Yalçın'ı gösterdi.

Yüksel Yalçın, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında "Perde Arkası" programının konuğu oldu. Canlı yayında Güngören halkının isteklerini dile getiren Yalçın, iddialı açıklamalarda bulundu.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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