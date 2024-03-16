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Yıldız Holding şirketlerinden Ramazana özel indirimler

Yıldız Holding şirketlerinden Ramazana özel indirimler

Perakende sektöründeki ŞOK Marketler, Bizim Toptan, SEÇ Marketler, Ülker ve Kerevitaş ürünlerinin yer aldığı yeni kampanya, avantajlı alışveriş imkanı sağlayacak.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding ve şirketlerinin tedarik zincirinde yer alan üreticilerinin de katkısıyla düzenlenen kampanyada, ramazan ayı boyunca farklı gıda ve temel ihtiyaç ürünleri yüzde 45’lere varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Holding çatısı altındaki gıda ve perakende şirketlerinin yıllardır tüm Türkiye'ye kaliteyi ve ucuzluğu bir arada sunduğunu belirtti.

ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve Seç Marketler gibi perakende şirketlerinin uzun zamandır Türkiye'de fiyat istikrarını koruma adına önemli bir işlev üstlendiklerini vurgulayan Tütüncü, gıda ve atıştırmalık alanında da Ülker ve Kerevitaş gibi şirketleriyle vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunduklarının altını çizdi.

Tütüncü, "İçinde bulunduğumuz küresel enflasyon ortamında ürün fiyatlarımızı doğrudan etkileyen maliyet artışlarını, mümkün olduğunca tüketicilerimize yansıtmamak adına tedbirler alıyoruz. Bu yıl tedarikçilerimizin de destekleriyle yüzlerce farklı üründe indirime giderek, Ramazan ayında tüketicilerimizin yanında olmak istedik. Önümüzdeki süreçte de enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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