BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  SPOR

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Abone ol

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 30 puan toplayan ve 18. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde 36 puanla 11. sıradaki Samsunspor karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ardahan, Erzurum ve Kars karla kaplandı! Soğuk hava etkili
Ardahan, Erzurum ve Kars karla kaplandı! Soğuk hava etkili
Küpü ve içindekini gören çiftçi büyük bir tuzağa düştü! Dedektifler harekete geçti
Küpü ve içindekini gören çiftçi büyük bir tuzağa düştü! Dedektifler harekete geçti
Güngören halkı ne istiyor? CHP belediye başkan adayı Yüksel Yalçın'dan iddialı açıklamalar
Güngören halkı ne istiyor? CHP belediye başkan adayı Yüksel Yalçın'dan iddialı açıklamalar
Cinsel istismar mağduru çocuktan sanığa: "Ona tokat atın"
Cinsel istismar mağduru çocuktan sanığa: "Ona tokat atın"
Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi!
Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi!
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun
Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
CHP'li başkandan CHP Esenyurt adayına tepki: Dağdan geldi bağdakini kovuyor
CHP'li başkandan CHP Esenyurt adayına tepki: Dağdan geldi bağdakini kovuyor
Sağlıklı böbrekler için su için
Sağlıklı böbrekler için su için
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...