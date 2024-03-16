CHP'de para sayma görüntülerinde susan iki isim var! Melih Altınok: Bütün süreci biliyorsunuz

CHP İstanbul il binasının satışına ait olduğu iddia edilen para sayma görüntüleri gündem oldu. Sabah yazarı Melih Altınok, köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na seslenerek, Bütün süreci biliyorsunuz. Elinizi yıkayıp kenara çekilemezsiniz. Söz sırası sizde." dedi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleriye ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in satın alınan CHP il binası için yapılan ödeme olduğunu ve bunun CHP'ye yapılan bağışlarla yapıldığını söyledi, ancak cevap bekleyen sorular birbiri ardına geldi.

Savcılığa çağrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş, ifadesinde görüntüdeki paraları İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in verdiğini beyan etti.

Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu neden susuyor?

Para sayma görüntülerine ilişkin yazı kaleme alan Sabah yazarı Melih Altınok, Keleş'in ifadesini değerlendirdi, bu süreçte sessiz kaldığını söylediği iki ismi köşesinde çağrıda bulundu:

"İfadesinde çuvallarla parayı getirdiğini itiraf ediyor. "Dolar, euro ve TL vardı. Saymadan almıştım" diyor ve tüm detayları eski İstanbul İl Başkanlığı'na atıyor. Yani Canan Kaftancıoğlu'na.

Şimdi ifade sırası İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da. Para sayanların başında bu isim var. Alıcı değil, satıcı değil, emlakçı değil. Peki o masada ne işi var? Orada bulunmasını nasıl açıklayacak merakla bekliyorum.

Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri ve CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında dönen bu kirli para trafiği konusunda susan iki isim var: Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün süreci biliyorsunuz. Elinizi yıkayıp kenara çekilemezsiniz. Söz sırası sizde."

Melih Altınok'un yazısının tamamı