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Orman evinde saklanan hükümlü operasyonla yakalandı!

Orman evinde saklanan hükümlü operasyonla yakalandı!

Antalya’da 9 ayrı suçtan aranan, 30 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, orman içinde kaldığı prefabrik evde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 suç kaydı olan ve 9 ayrı suçtan aranan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis Cezası bulunan A.P’nin Döşemealtı ilçesinde orman içinde prefabrik bir evde kaldığını tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, A. P’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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