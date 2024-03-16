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İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 63 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 112 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

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