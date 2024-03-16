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Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu!

Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu!

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya ünlüleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti için "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya ünlüleri Dilan ve Engin Polat çiftinin da aralarında bulunduğu şüpheliler için iddianame tamamlandı.

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianemede silahlı saldırının failinin de "Daltonlar Çetesi" olduğu belirtilirken Dilan Polat, tehdit videosunda hedefin Banu Parlak olmadığını savundu.

Sabah Gazetesi'ndeki habere göre iddianamede silahlı saldırının failinin, liderliğini Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan Polat'ın Parlak'ı tehdit ettiği video yer aldı.

Tehdit videosunun ardından kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

İddianamede Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in "Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

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