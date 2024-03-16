BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler

Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u (49) öldürüp, intihar süsü verdikleri suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan eşi Penbe Bulut (50), kızı Ayşegül Bulut (21) ve kızının erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (31), suçlarının sabit olmaması nedeniyle beraat ettiler.

Abone ol

Yatağan Bozarmut Mahallesinde Samet Bulut'u öldürüp intihar süsü verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı Ayşegül Bulut, eşi Penbe Bulut ve kızının erkek arkadaşı Mehmet Karadağ, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra taraf avukatları da katıldı. Duruşmada, sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ayşegül Bulut'un üzerine atılı, 'İştirak halinde üstsoya karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, sanık hakkında verilen hükmün niteliği gözetilerek uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, diğer sanıklar Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın üzerine atılı 'İştirak halinde eşe karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

Karar sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla 3’üncü ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararını üst mahkemeye taşıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu
Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu
İzmir'de tek katlı ev yandı: bir kişi hayatını kaybetti!
İzmir'de tek katlı ev yandı: bir kişi hayatını kaybetti!
Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu!
Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu!
Çanakkale'de 18 Mart'a özel 'Gelibolu Gazetesi' yayımlandı hiç söz edilmemiş anılar
Çanakkale'de 18 Mart'a özel 'Gelibolu Gazetesi' yayımlandı hiç söz edilmemiş anılar
Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme iki katına çıktı
Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme iki katına çıktı
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı 'Filistinli oysaydım' deyip anlattı
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı 'Filistinli oysaydım' deyip anlattı
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay'dan yeni karar
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay'dan yeni karar
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Wi-Fi 7 Teknolojisi ile karanlık fabrikalar yaygınlaşacak
Wi-Fi 7 Teknolojisi ile karanlık fabrikalar yaygınlaşacak