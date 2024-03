Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yerel seçimlere 14 gün kala yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Anketlerde Murat Kurum'un önde olduğunu belirten Kabaktepe, aradaki farkın 1-1,5 puan oluğunu açıkladı.

İstanbul'daki yarışın seyrini belirleyecek adayın kim olacağı merak konusu olurken, son seçim anketleri Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında sıkı bir rekabetin gerçekleştiğini verilerle ortaya koyuyor.

Seçmen, 'İstanbul'da kim önde' sorusuna cevap ararken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son anketi CNN Türk canlı yayınında açıkladı.

"1-1,5 puan yarışı şu an önde götürdüğümüze dair sonuçlar görüyoruz"

"Çok farklı firma anket yapıyor. Farklı sonuçlar çıkarabiliyorlar. Geride olduğunuz anketler var. Önde olduğunuz anketler var. Başbaşa giden anketler var" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar muhtemelen her birinin kendi yöntemleri uyguladıkları sistematik neticesinde vardığı sonuçlar. Firmanın sonuçlarıyla ilgili farklı değerlendirmelerde yapmamak lazım. Toplamı bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Birkaç gün içerisinde tekrar bakacağız. Geçen haftalarda Murat Kurum başkan açıklamıştı zaten kendisine gelen bilgilerle alakalı. 1-1,5 puan yarışı şu an önde götürdüğümüze dair sonuçlar görüyoruz. Ama anketlerde yüzde 5 önde de olsanız, 1,5 puan önde de olsanız Türkiye'deki seçim aritmetiğinde vatandaşlarımızla beraber 31 Mart'ta yürürken biz 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, netleşeceğini vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketle karşılaşacağımızı bildiğimiz için tempomuzu da çalışmamızı da gayretimizi de kesmeden devam etmeye gayret ediyoruz. Biz de bu sonuçların hepsini görüyoruz. Ortalama yaptığımızda, dediğim gibi Murat beyin ifade ettiği gibi, böyle bir sonuçla da karşı karşıyayız. Bu bir rekabet, bir yarış. Burada biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi, vaatlerimizi tüm bu saydığımız değerler çerçevesinde anlatabilmeyi başarabiliriz, başarıyoruz. Başaracağız, hep beraber başaracağız.

İstanbul mitingi nerde, saat kaçta olacak?

Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. 24 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Murat Kurum Başkanla Atatürk Havalimanı'nda saat 14.00'te 'Büyük İstanbul Mitingi'mizi yapacağız. Miting yapmak bizim geleneğimizde var. O gelenek devam ediyor. Yüz binlerin üzerinde katılım bekliyoruz."