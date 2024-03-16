Alinur Aktaş emeklinin yüzünü güldürecek! CHP'nin tüm engellerine rağmen Bursa'da neler yapıldı?
31 Mart yerel seçimlerine artık geri sayım hızlanmaya başladı. Tüm adaylar çalışmalarını iyice hızlandırırken, projelerini de tek tek farklı mecralarda açıklamaya devam ediyor.Abone ol
Halkın sorunlarına kulak veren AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Yılmaz emeklilere müjdelerini peş peşe sıraladı. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hadi Özışık'ın konuğu olarak Bursa'da emekliler ile ilgili çalışmalarını ve projelerini canlı yayında anlattı.
Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...
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