BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL

Alinur Aktaş emeklinin yüzünü güldürecek! CHP'nin tüm engellerine rağmen Bursa'da neler yapıldı?

31 Mart yerel seçimlerine artık geri sayım hızlanmaya başladı. Tüm adaylar çalışmalarını iyice hızlandırırken, projelerini de tek tek farklı mecralarda açıklamaya devam ediyor.

Abone ol

Halkın sorunlarına kulak veren AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Yılmaz emeklilere müjdelerini peş peşe sıraladı. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hadi Özışık'ın konuğu olarak Bursa'da emekliler ile ilgili çalışmalarını ve projelerini canlı yayında anlattı.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gezici Araştırma’nın İstanbul anketinde sürpriz sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
Foto Galeri Gezici Araştırma’nın İstanbul anketinde sürpriz sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
40 yıllık muhtar tekrar aday oldu!
40 yıllık muhtar tekrar aday oldu!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!
Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!
Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı
Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu
Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı
Öldü sanılıp ceset torbasına konan depremzede genç, depremin acılarını şarkıyla anlattı
Öldü sanılıp ceset torbasına konan depremzede genç, depremin acılarını şarkıyla anlattı
Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler
Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu
Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu